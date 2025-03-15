مدرب نانت: الهدف مكافأة كبيرة لـ مصطفى محمد

السبت، 15 مارس 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

وصف أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت هدف فوز فريقه بالمكافأة لمصطفى محمد.

وسجل مصطفى محمد هدفا قاد به نانت للفوز على ليل بهدف دون رد رغم النقص العددي.

وقال كومبواريه خلال المؤتمر الصحفي: "الطرد جعل الأمور صعبة للغاية، لكن المجموعة ظلت قوية ولعبت بقوة ودافعت جيدا، سجلنا وهي مكافأة كبيرة لمصطفى محمد".

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وأضاف "هذه ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا، من أجل الثقة والتحضير الجيد للقاء لوهافر".

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ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف فوز فريقه بالمباراة، ليرفع رصيد نانت إلى النقطة 27 في المركز الـ14.

وتجمد رصيد ليل عند النقطة 44 في المركز الخامس.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 70 من المباراة.

وشهدت المباراة طرد جان شارل كاستيليتو لاعب نانت في الدقيقة 74.

لكن مصطفى محمد نجح في تسجيل هدف فوز نانت في الدقيقة 83 بضربة رأسية رائعة.

واحتفل مصطفى محمد بالهدف مع ابنه المتواجد في المدرجات بعدما ذهب إليه وحمله.

ويعد الهدف هو الثالث لمصطفى محمد في الدوري الفرنسي هذا الموسم خلال 22 مباراة.

ويتواجد مصطفى محمد في قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي أنطوان كومبواريه
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