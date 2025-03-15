مدرب نانت: الهدف مكافأة كبيرة لـ مصطفى محمد
السبت، 15 مارس 2025 - 22:16
كتب : FilGoal
وصف أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت هدف فوز فريقه بالمكافأة لمصطفى محمد.
وسجل مصطفى محمد هدفا قاد به نانت للفوز على ليل بهدف دون رد رغم النقص العددي.
وقال كومبواريه خلال المؤتمر الصحفي: "الطرد جعل الأمور صعبة للغاية، لكن المجموعة ظلت قوية ولعبت بقوة ودافعت جيدا، سجلنا وهي مكافأة كبيرة لمصطفى محمد".
وأضاف "هذه ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا، من أجل الثقة والتحضير الجيد للقاء لوهافر".
ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف فوز فريقه بالمباراة، ليرفع رصيد نانت إلى النقطة 27 في المركز الـ14.
وتجمد رصيد ليل عند النقطة 44 في المركز الخامس.
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