بايرن ميونيخ يواصل التخبط المحلي بتعادل مع يونيون برلين.. وفوز لايبزيج على دورتموند

السبت، 15 مارس 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - يونيون برلين

يواصل بايرن ميونيخ التخبط المحلي بعد التعادل مع منافسه يونيون برلين بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل ليروي ساني هدف بايرن ميونيخ بينما أحرز بينيديكت هوليرباخ.

ويعاني بايرن ميونيخ محليا بعد مباريات دوري أبطال أوروبا.

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ولا تعتبر نتائج الفريق البافاري مستقرة منذ ملاقاة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على باير ليفركوزن في ذهاب دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ثم لعب بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن في مباراة الإياب وانتصر بهدفين دون رد والآن تعادل مع يونيون برلين.

وبهذا التعادل وصل بايرن للنقطة 62 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

وارتفع رصيد يونيون برلين للنقطة 27 في المركز الـ13.

لايبزيج × بوروسيا دورتموند

وعلى الجانب الآخر، انتصر لايبزيج على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

ويبدو أن دورتموند مثل بايرن ميونيخ متأثر بالمشاركة الأوروبية.

وخسر دورتموند للمباراة الثانية على التوالي في الدوري.

بينما أوروبيا بتعادل ذهابا ضد ليل وانتصر في الإياب بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز تشافي سيمونز ولويس أوبيندا ثنائية لايبزيج.

وبهذا الفوز وصل لايبزيج للنقطة 42 في المركز الخامس في ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد دورتموند عند النقطة 35 في المركز الـ11.

بايرن ميونيخ يونيون برلين الدوري الألماني بوروسيا دورتموند
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