يفصله هدف لمعادلة بنشرقي.. الجزيري يسجل لـ الزمالك ضد سموحة
السبت، 15 مارس 2025 - 22:00
كتب : محمد رؤوف
سجل سيف الدين الجزيري هدفا لـ الزمالك ضد سموحة.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
ويلاقي الزمالك منافسه سموحة في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من كأس مصر.
وأحرز المهاجم التونسي هدف فريقه الأول في الدقيقة 12 بعد توغله ثم سدد في زاوية الهاني سليمان.
وبهذا الهدف وصل الجزيري لهدفه رقم 42 مع الزمالك في تاريخ البطولات.
ويفصله هدفا لمعادلة المغربي أشرف بنشرقي الذي يعد ثاني هدافي الزمالك الأجانب في التاريخ.
ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا.
وساهم الجزيري في صناعة 19 هدفا مع الزمالك.
ويواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من سيراميكا كليوباترا ضد الجونة في نصف النهائي.
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بمجهود فردي رائع.. سيف الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك سموحة pic.twitter.com/3Lqb52Xpt8— ON Sport (@ONTimeSports) March 15, 2025
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