كرة طائرة - تطبيق تقنية الفيديو بدءا من نصف نهائي الدوري العام

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة تطبيق تقنية تحدي الفيديو بدءا من نصف نهائي الدوري العام رجال.

ويأتي ذلك بعد أيام من تقدم الزمالك بطلب لتطبيق تقنية الفيديو في الألعاب الجماعية.

وجاء بيان الاتحاد المصري للكرة الطائرة

"في إطار سعي الاتحاد المصري للكرة الطائرة لتطوير منظومة الكرة الطائرة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطبيق مبدأ الشفافية وكانت بداية تطبيق نظام الاسكور شيت الالكتروني للحكام واستكمالاً لمسيرة التطوير فقد نجح الاتحاد بالتنسيق مع مجمع صالات حسن مصطفى - والشركة المنفذة لبرنامج تطبيق نظام (VAR) (VIDEO Challenge)

وعليه فإن جميع نهائيات الكرة الطائرة (رجال) - سيدات المقامة على مجمع صالات دكتور حسن مصطفى - بأكتوبر سوف يستخدم فيها نظام Video Challenge اعتبارا من الدور قبل النهائي للدور العام رجال المقرر له أيام 16-18-19/3/2025".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نصف النهائي الأول، وبتروجت مع الاتحاد السكندري في نصف النهائي الثاني.

وتقام المباريات بنظام best of 3 حيث يتأهل الفائز بمباراتين للنهائي مباشرة.