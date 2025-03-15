مبابي يقلب الطاولة على فياريال ويقود ريال مدريد للصدارة مؤقتا
السبت، 15 مارس 2025 - 21:46
كتب : FilGoal
قاد كيليان مبابي فريقه ريال مدريد لقلب النتيجة والفوز على فياريال بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا.
تقدم فياريال عن طريق خوان فويث، فيما سجل مبابي ثنائية ريال مدريد.
الفوز قاد الملكي للتصدر بشكل مؤقت برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي له مباراتين أقل.
فيما ظل فياريال خامسا برصيد 44 نقطة ومتكبدا الخسارة الثانية تواليا.
وصف المباراة
تقدم فياريال في الدقيقة 7 عن طريق خوان فويث مستفيدا من التخبط الدفاعي خلال تنفيذ ركنية.
🔥⚽️ بداية نارية لفياريال #الدوري_الإسباني | #رمضان_مع_beIN#LaLiga | #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/E6TjkXlPVC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 15, 2025
وأدرك مبابي التعادل سريعا في الدقيقة 17 بتسديدة ارتدت من الحارس.
🔥⚽️ مبابي يقول كلمته ويعدّل النتيجة لريال مدريد#الدوري_الإسباني | #رمضان_مع_beIN#LaLiga | #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/zGBeW8i9vn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 15, 2025
ثم تقدم للملكي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23.
وأصبح مبابي ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف منذ بداية 2025 برصيد 17 هدفا بعد عثمان ديميبلي في الدوريات الخمس الكبرى.
وبات مبابي رفقة هالاند فقط من سجل 20 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمس الكبرى خلال آخر موسمين.
وأصبح الفرنسي ثاني لاعب يسجل 30 هدفا أو أكثر في موسم واحد لريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو بعد كريم بنزيمة.
🔥⚽️ مبابي يواصل التألق ويسجل الثاني لريال مدريد#الدوري_الإسباني | #رمضان_مع_beIN#LaLiga | #RamadanwithbeIN pic.twitter.com/pXUukmIFGT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 15, 2025
وتألق تيبو كورتوا في الشوط الأول في التصدي لأكثر من فرصة أبرزها كرة نيكولاس بيبي في الدقيقة 45.
في الشوط الثاني مرت رأسية تثيرنو بيري أعلى عارضة الملكي في الدقيقة 49.
أجرى كارلو أنشيلوتي أول تغييرين بالدفع بكل من فينيسيوس جونيور وأنطونيو رودريجر بدلا من راؤول أسينسيو وبراهيم دياز في الدقيقة 62.
وطالب لاعبو فياريال بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها في الدقيقة 66.
وفي الدقيقة 83 مرت تصويبة أيوزي بيريز أعلى العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل.