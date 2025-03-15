مبابي يقلب الطاولة على فياريال ويقود ريال مدريد للصدارة مؤقتا

قاد كيليان مبابي فريقه ريال مدريد لقلب النتيجة والفوز على فياريال بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا.

تقدم فياريال عن طريق خوان فويث، فيما سجل مبابي ثنائية ريال مدريد.

الفوز قاد الملكي للتصدر بشكل مؤقت برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي له مباراتين أقل.

فيما ظل فياريال خامسا برصيد 44 نقطة ومتكبدا الخسارة الثانية تواليا.

وصف المباراة

تقدم فياريال في الدقيقة 7 عن طريق خوان فويث مستفيدا من التخبط الدفاعي خلال تنفيذ ركنية.

وأدرك مبابي التعادل سريعا في الدقيقة 17 بتسديدة ارتدت من الحارس.

ثم تقدم للملكي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23.

وأصبح مبابي ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف منذ بداية 2025 برصيد 17 هدفا بعد عثمان ديميبلي في الدوريات الخمس الكبرى.

وبات مبابي رفقة هالاند فقط من سجل 20 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمس الكبرى خلال آخر موسمين.

وأصبح الفرنسي ثاني لاعب يسجل 30 هدفا أو أكثر في موسم واحد لريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو بعد كريم بنزيمة.

وتألق تيبو كورتوا في الشوط الأول في التصدي لأكثر من فرصة أبرزها كرة نيكولاس بيبي في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني مرت رأسية تثيرنو بيري أعلى عارضة الملكي في الدقيقة 49.

أجرى كارلو أنشيلوتي أول تغييرين بالدفع بكل من فينيسيوس جونيور وأنطونيو رودريجر بدلا من راؤول أسينسيو وبراهيم دياز في الدقيقة 62.

وطالب لاعبو فياريال بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 83 مرت تصويبة أيوزي بيريز أعلى العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل.