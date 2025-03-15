انتهت كأس مصر - الغزل (0)-(1) البنك.. تأهل البنك وسيراميكا

السبت، 15 مارس 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا -

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا ضد الجونة في ربع نهائي كأس مصر.

ويلتقي الفائز من مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي مع الفائز من لقاء بيراميدز ضد إنبي في نصف النهائي.

فيما يلتقي الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة مع الفائز من لقاء الزمالك ضد سموحة في نصف النهائي.

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غزل المحلة × البنك الأهلي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

انتهت بتأهل البنك الأهلي

ق 120+2: جووول من ركلة جزاء سجله أسامة فيصل

بداية الشوط الإضافي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

شاهد اللقاء من هنـــــــــــــــــا

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سيراميكا كليوباترا × الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

نهاية المباراة.. سيراميكا للمربع الذهبي

ق 58: جووول الثالث.. بلحاج يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق 48: جووول تقليص الفارق للجونة عن طريق أحمد شوشة من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: فاخري لاكاي يستغل خطأ الدفاع ويضغط ويخطف الكرة ويمرر عرضية يودعها بلحاج في الشباك.

ق 30: أحمد بلحاج يسجل التقدم لسيراميكا برأسية.

بداية اللقاء

شاهد اللقاء من هنـــــــــــــــــا

كأس مصر الجونة الغزل البنك سيراميكا
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