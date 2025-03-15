تقرير: ريال مدريد يهدد بعدم اللعب حال لن يتم احترام بروتوكول فيفا

السبت، 15 مارس 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

فينسيوس - بيلينجهام - ريال مدريد ضد أتليتكو

هدد نادي ريال مدريد بعدم اللعب مرة أخرى حال لن يتم احترام بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحسب برنامج الشيرينجيتو الشهير، فإن ريال مدريد هدد بعد اللعب مرة أخرى إذا لن يتم احترام بروتوكول فيفا في الراحة 72 ساعة على الأقل بين المباريات.

ولعب ريال مدريد ضد غريمه أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وانتصر بركلات التجريح.

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وعاد ولعب مرة أخرى ضد فياريال اليوم السبت في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على فياريال بهدفين مقابل هدف بعد تأخره.

وانتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الأمر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فياريال.

وقال المدرب الإيطالي: "لا أفهم لماذا نلعب السبت بالرغم من لعبنا يوم الأربعاء الماضي، الحد الأدنى هو 72 ساعة، لكن لا يوجد شيء يمكننا فعله".

وشدد "هدف هذا التقويم؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بالمال وحقوق البث التلفزيوني وليس بتعافي اللاعبين".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بشكل مؤقت.

بينما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 44 في المركز الخامس.

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