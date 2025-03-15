انتهت في كأس مصر - بيراميدز (2)-(1) إنبي
السبت، 15 مارس 2025 - 21:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد إنبي في ربع نهائي كأس مصر.
ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من غزل المحلة والبنك الأهلي.
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ق 98 جووول في الثانية الأخيرة.. يوسف أوباما برأسية بعد عرضية إبراهيم عادل
ق52 جووول أحمد العجوز يسجل التعادل
ق 15 جوووول مصطفى فتحي يسجل الهدف الأول
بداية المباراة
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