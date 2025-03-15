انتهت كأس مصر - الزمالك (4)-(2) سموحة.. الأبيض لنصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في دور ربع النهائي من كأس مصر.

الفائز من هذه المباراة سيلاقي المنتصر من مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة.

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انتهت

ق 90+5: جووول مصطفى شلبي بعد سلسلة تمريرات رائعة ثم مرر زيزو لشلبي الذي سدد أرضيا وسكنت الشباك.

ق 90+2: خروج الجزيري ودخول محمد حمدي.

ق 68: خروج عبد الله السعيد ودخول سيف جعفر.

ق 61: جووول بنتايك من تسديدة صاروخية.

ق 59: جووول بركات حجاج ذاتيا بعد عرضية أرضية من مصطفى شلبي.

ق 57: خرج مصدق وناصر ماهر ودخول مصطفى شلبي ونبيل عماد.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: جووول محمد سالم من رأسية.

ق 34: رأسية من سيف الدين الجزيري أعلى المرمى.

ق 25: جووول محمد مصطفى بعد تسديدة قوية من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء.

ق 15: محمد صبحي يواصل تصدياته الرائعة بإنقاذ الزمالك من رأسية محمد سالم.

ق 12: جووول الجزيري بعد توغله ثم سدد في زاوية الهاني سليمان.

ق 10: إنقاذ رائع من محمد صبحي بعد انفراد محمد سالم.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل