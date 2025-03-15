تشكيل سموحة – الثنائي سالم وأمادي يقود الهجوم ضد الزمالك

السبت، 15 مارس 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

محمد سالم - سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الزمالك.

ويواجه سموحة منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور الـ8 من كأس مصر.

ودفع سامي بثنائي هجومي وهو محمد سالم وصامويل أمادي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع : عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد.

خط الوسط : عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو - أبو بكر ليادي.

خط الهجوم : محمد سالم - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
حسن تيمور و هشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.
وسيلاقي الفائز من هذه المباراة المنتصر من سيراميكا كليوباترا ضد الجونة في دور نصف النهائي.
سموحة كأس مصر الزمالك صامويل أمادي
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