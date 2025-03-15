تشكيل سموحة – الثنائي سالم وأمادي يقود الهجوم ضد الزمالك

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حسن تيمور و هشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.

وسيلاقي الفائز من هذه المباراة المنتصر من سيراميكا كليوباترا ضد الجونة في دور نصف النهائي.