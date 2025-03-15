التشكيل - مروان حمدي يقود بيراميدز.. وثلاثي في هجوم إنبي

يبدأ مروان حمدي في هجوم بيراميدز، فيما يقود أحمد أمين قفة هجوم إنبي خلال لقاء الفريقين في ربع نهائي كأس مصر.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي في التاسعة والنصف مساءً.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – رمضان صبحي

الهجوم: إبراهيم عادل – مروان حمدي – مصطفى فتحي

فيما جاء تشكيل إنبي

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – علي محمود

الوسط: مصطفى دويدار – محمد ناصر – أحمد العجوز – خالد أحمد حسن

الهجوم: أحمد نادر حواش – أحمد أمين قفة – رفيق كابو

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي في المربع الذهبي.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر للنسخة الأخيرة، فيما حقق إنبي اللقب مرتين من قبل.