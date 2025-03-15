تشكيل الزمالك - السعيد أساسيا والجزيري يعوض ناصر منسي ضد سموحة

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد سموحة.

ويواجه الزمالك بعد قليل منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ8 من كأس مصر.

وعاد بيسيرو للثلاثي الدفاعي مرة أخرى بعدما كان سيلعب به المباراة الماضية ضد الأهلي.

ويعوض سيف الدين الجزيري المصاب ناصر منسي.

وكذلك يتواجد ناصر ماهر في التشكيل الأساسي بجانب عبد الله السعيد الذي عاد بعدما كان على مقاعد البدلاء حسبما أعلن بيسيرو تشكيل فريقه في المباراة السابقة ضد الأهلي في القمة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمود بنتايك - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد حسام وأحمد محمود ومحمد حمدي ونبيل عماد وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

وسيلاقي الفائز من هذه المباراة المنتصر من سيراميكا كليوباترا ضد الجونة في دور نصف النهائي.