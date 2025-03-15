بمشاركة متأخرة وهدف قاتل واحتفال مع ابنه.. مصطفى محمد يقود نانت لفوز مثير على ليل

السبت، 15 مارس 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

قاد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فريقه نانت للفوز على ليل بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف فوز فريقه بالمباراة، ليرفع رصيد نانت إلى النقطة 27 في المركز الـ14.

وتجمد رصيد ليل عند النقطة 44 في المركز الخامس.

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وشارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 70 من المباراة.

وشهدت المباراة طرد جان شارل كاستيليتو لاعب نانت في الدقيقة 74.

لكن مصطفى محمد نجح في تسجيل هدف فوز نانت في الدقيقة 83 بضربة رأسية رائعة.

واحتفل مصطفى محمد بالهدف مع ابنه المتواجد في المدرجات بعدما ذهب إليه وحمله.

ويعد الهدف هو الثالث لمصطفى محمد في الدوري الفرنسي هذا الموسم خلال 22 مباراة.

ويتواجد مصطفى محمد في قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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