انتهت الدوري الإسباني – فياريال (1)-(2) ريال مدريد.. فوز الملكي

السبت، 15 مارس 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فياريال ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 60: مشاركة فينيسيوس بدلا من

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1

ق 23: جووووول مبابي يسجل الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق 16: جوووووول مبابي يسجل التعادل لريال مدريد

ق 8: جووووووووول أول فياريال

انطلاق المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني فياريال
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