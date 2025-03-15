انتهت الدوري الإسباني – فياريال (1)-(2) ريال مدريد.. فوز الملكي
السبت، 15 مارس 2025 - 19:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فياريال ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.
ـــــــــــــــــــــــ
انتهت
ق 60: مشاركة فينيسيوس بدلا من
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1
ق 23: جووووول مبابي يسجل الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء
ق 16: جوووووول مبابي يسجل التعادل لريال مدريد
ق 8: جووووووووول أول فياريال
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أنشيلوتي: لن نلعب مجددا بهذه الطريقة مبابي يقلب الطاولة على فياريال ويقود ريال مدريد للصدارة مؤقتا تقرير: ريال مدريد يهدد بعدم اللعب حال لن يتم احترام بروتوكول فيفا تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس على مقاعد البدلاء أمام فياريال مؤتمر فليك: تجديد دي يونج؟ هذا قرار يعود للنادي.. ولامين يتحلى بثقة كبيرة في مواجهة فياريال.. ريال مدريد يبحث عن فوز غائب منذ 8 سنوات مواعيد مباريات السبت 15 مارس - ربع نهائي كأس مصر.. وريال مدريد ومانشستر سيتي مؤتمر أنشيلوتي: لا أعرف لماذا نلعب مباراتين في أقل من 72 ساعة.. وهدف التقويم جني المال