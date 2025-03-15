انتهت الدوري الإسباني – فياريال (1)-(2) ريال مدريد.. فوز الملكي

أنشيلوتي: لن نلعب مجددا بهذه الطريقة

مبابي يقلب الطاولة على فياريال ويقود ريال مدريد للصدارة مؤقتا

تقرير: ريال مدريد يهدد بعدم اللعب حال لن يتم احترام بروتوكول فيفا

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