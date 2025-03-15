تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس على مقاعد البدلاء أمام فياريال
السبت، 15 مارس 2025 - 19:08
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في الجولة 28 من الدوري الإسباني.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
ويقود براهيم دياز هجوم ريال مدريد وبجواره كيليان مبابي ورودريجو.
بينما يجلس النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أوريلين تشواميني – فران جارسيا
الوسط: فيدي فالفيردي – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام
الهجوم: براهيم دياز – رودريجو – كيليان مبابي
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة بالتساوي مع برشلونة الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.
ويأتي فياريال في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.
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