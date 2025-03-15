تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس على مقاعد البدلاء أمام فياريال

السبت، 15 مارس 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويقود براهيم دياز هجوم ريال مدريد وبجواره كيليان مبابي ورودريجو.

بينما يجلس النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – أوريلين تشواميني – فران جارسيا

الوسط: فيدي فالفيردي – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

الهجوم: براهيم دياز – رودريجو – كيليان مبابي

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة بالتساوي مع برشلونة الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

ويأتي فياريال في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور فياريال الدوري الإسباني
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