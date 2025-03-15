قائمة منتخب مصر – استبعاد إمام عاشور وانضمام البلعوطي لأول مرة

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب مصر غياب إمام عاشور لاعب الأهلي وهداف الدوري المصري الحالي.

كما شهدت القائمة انضمام عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى البنك الأهلي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.