قائمة منتخب مصر – استبعاد إمام عاشور وانضمام البلعوطي لأول مرة

السبت، 15 مارس 2025 - 18:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر غياب إمام عاشور لاعب الأهلي وهداف الدوري المصري الحالي.

كما شهدت القائمة انضمام عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى البنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
تغيير طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني في انتظار قرار الأولمبية.. رابطة الأندية تعتمد فوز الزمالك على الأهلي وخصم 3 نقاط من الأحمر الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح إمام عاشور
نرشح لكم
استعدادا لدورة قطر.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة انتظام محمد عبد المنعم وسداسي الأهلي في مران منتخب مصر أشرف صبحي وأبو ريدة يحضران مران منتخب مصر الكشف عن سبب عدم انضمام 4 لاعبين لـ منتخب مصر انتظام لاعبي الأهلي في معسكر منتخب مصر بيان - اتحاد الكرة: لا خلافات بين أعضاء اللجنة الفنية.. ونثق في حسام حسن "ستظل الأفضل في العالم".. رسالة تريزيجيه إلى صلاح بعد خسارة كأس الرابطة خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد انضمام لاعبيه لمعسكر منتخب مصر
أخر الأخبار
القمة بلا حضور.. اتحاد الطائرة يعلن استكمال نصف نهائي الدوري بدون جماهير 13 دقيقة | كرة طائرة
مايكل أنطونيو: حصلت على فرصة أخرى للحياة.. وسأعود لكرة القدم بنسبة 1005 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لدورة قطر.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة 29 دقيقة | منتخب مصر
دوري المحترفين - وادي دجلة يؤمن صدارته.. والمقاولون يواصل المطاردة 32 دقيقة | الكرة المصرية
بعد وقوف دقيقة حداد على روحه.. لاعب بالدوري البلغاري ينفي وفاته 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
لجنة الحكام تحلل الحالات الجدلية في الدوري والكأس 37 دقيقة | الدوري المصري
رسالة ميسي لمنتخب الأرجنتين بعد إصابته 39 دقيقة | أمريكا
إنتر ميامي يكشف تطورات إصابة ميسي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة