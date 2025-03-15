الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة

أعلن النادي الأهلي رفضه للقرارات التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الآتي:

ناقش مجلس إدارة النادي في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددا لها الثلاثاء الماضي.

وقرر المجلس ما يلي:

رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.

التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقًا للمستندات المقدمة.

احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي.

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت اعتماد نتيجة مباراة القمة بفوز الزمالك 3-0 على الأهلي، مع خصم 3 نقاط من الأحمر بنهاية الدوري.

وجاء قرار الرابطة كالآتي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وأعلن الأهلي التقدم بشكوى ضد رابطة الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم للجنة الأولمبية.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".