اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

السبت، 15 مارس 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

اللجنة الأولمبية

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلى التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان: "اللجنة الأولمبية المصرية تنظر شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. أحالت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها. وتتعلق الشكوى بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري"

"اللجنة الأولمبية المصرية ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة".

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏51円 AMTIEN اللجنة الأولمبية المصرية تنظر شکوی الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية اللجنة الأولمبية المصرية تنظر شکوی الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية EGYPT -أحالت- اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها النادى الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها وتتعلق الشكوى بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري. -وأكدت- اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة. PTIAVOLYVPICCOWITTEC EGYPTIANOLYMI EGYPTIAN‏'‏

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

اللجنة الأولمبية المصرية الأهلي الزمالك
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