مؤتمر فليك: تجديد دي يونج؟ هذا قرار يعود للنادي.. ولامين يتحلى بثقة كبيرة

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن الفترة الصعبة التي يمر بها جافي طبيعية بعد عودته من إصابة طويلة.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي علاقة جيدة مع كوفاتش مدرب دورتموند ولكن لا أريد الحديث عن المباراة حالية لأنها لا تزال بعيدى لكن أعلم أنهم فريق مميز وأظهروا ذلك وحاليا علينا التركيز فقط على مواجهة أتليتكو مدريد".

وواصل "أعتقد أننا لعبنا مباراتين كبيرتين بالفعل ضد أتليتكو مدريد وعلينا أن نركز من بداية المباراة وحتى نهايتها، في المباراة الأولى لم نكن بنفس التركيز في اللحظات الأخيرة وكذلك في الثانية التي فقدنا في التركيز في البداية والنهاية لذلك علينا الانتباه لأن أتليتكو يستغل الأخطاء ويمكنك أن يعاقبك بها".

وتابع "ليس من السهل للأندية التعامل مع فترة التوقف الدولي، لكنها جزء من كرة القدم والمنتخبات لها أهميتها أيضا، وسنحاول الحصول على بعض الراحة للاعبين".

وأكمل "إنيجو مارتينيز يقوم بعمل رائع ويلعب بشكل جيد معنا واستعدائه للمنتخب ليس قراري هذا قرار مدرب المنتخب وأعتقد أنه شاهد أداء إينجو وطريقته في اللعب".

واستمر "جافي قادم من إصابة طويلة وهو يبلغ من العمر 20 عاما فقط ويمر بمرحلة صعبة ولكن رغم ذلك يقوم بعمل رائع وهو أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، خط وسطنا يقوم بعمل رائع وأنا سعيد بوجوده".

وأضاف "تجديد عقد دي يونج؟ هذا القرار يعود للنادي ويمكنك أن ترى كيف تطور بعد إصابته الكبيرة، لقد غاب لفترة طويلة والآن يقدم أداء رائع ويمنحنا الكثير من الخيارات بالكرة واستحواذنا معه يتحسن بشكل كبير".

وشدد "أرى لامين يامال بنفس الطريقة التي كان بها قبل التسجيل ضد بنفيكا، دائما لديه الثقة وبالطبع تسجيل الأهداف يساعده كما أن تمريرته الأخيرة أدت إلى هدف أول كان رائعا".

وأتم "أعتقد أن بالدي تطور كثيرا، وهو أحد أفضل الأظهرة في العالم وهو لاعب رائع يملك إمكانيات كبيرة ويتعلم كل يوم ويسعى للتحسن باستمرار".

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني مع خوض برشلونة لمباراة أقل.