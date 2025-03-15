خبر في الجول - زهران يتولى تدريب حرس الحدود في غياب محمد يوسف

سيتولى أحمد زهران المدرب العام لفريق حرس الحدود مهمة تدريب الفريق في فترة غياب محمد يوسف المدير الفني.

وأعلن محمد يوسف المدير الفني لنادي حرس الحدود عن إجراء عملية جراحية دقيقة خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد زهران سيقود حرس الحدود في غياب محمد يوسف.

وسيعاون زهران كل من: أحمد عاصم وكريم عادل (مدربين) ووائل خليفة مدرب حراس المرمى.

وسبق لزهران اللعب في أندية بترول أسيوط والمقاولون العرب والمصري والإسماعلي.

وكان محمد يوسف قد كتب عبر فيسبوك: " "أسالكم الدعاء لي بالشفاء العاجل لأنني سأقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة قمت بتأجيلها منذ فتره و ذلك للاطمئنان على المركز المتقدم للفريق في مسابقة الدوري".

وأضاف "أشكر كل من تواصل معي سواء بالاتصال أو الرسائل او الزياره و أعتذر لكل من لم أستطع الرد عليه".

ونجح يوسف في قيادة حرس الحدود للتواجد ضمن مرحلة حسم اللقب التي تضم 9 فرق، وابتعد عن مجموعة تحديد الهابطين التي تضم 9 فرق أيضا في نظام الدوري بالموسم الحالي.

محمد يوسف سبق له تدريب الأهلي وحصل معه على لقب دوري أبطال إفريقيا.

كما درب سموحة وطلائع الجيش والبنك الأهلي قبل خوض تجربة حرس الحدود.