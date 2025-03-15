بسبب مباراة القمة.. الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية

السبت، 15 مارس 2025 - 14:05

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلى التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الللهلي MZ 티올이 1907 الأهلي یشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوی إلى اللجنة الأولبية المصرية تجاه كلَا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية الحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف. ညိး etisalatand FABMISRT HELIX LpA OGLC PROMETEON ALMARASEM CocaCola JETOUR‏'‏

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

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