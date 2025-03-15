تياجو موتا: لا أفكر في مستقبلي مع يوفنتوس.. ولا أهتم بما يقال عني

السبت، 15 مارس 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

تياجو موتا

شدد تياجو موتا مدرب يوفنتوس على أنه لا يفكر في مستقبله مع يوفنتوس ولا يعطيه الأولوية وتركيزه ينصب فقط على مواجهة فيورنتينا.

تياجو موتا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

ويستعد يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا غدا الأحد على ملعب الأخير بالجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وقال موتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد عدة مرات ولكن في مرات أخرى لم نتمكن من الفوز وإذا كنت تلعب بيوفنتوس فكل المباريات مهمة وسيكون من المهم ان نركز على هدفنا الرئيسي وهو تحقيق النجاح".

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وتابع "مستقبلي ليس الأولوية، نفكر فقط على لعب مباراة رائعة غدا ونحصل على أفضل نتيجة ممكنة".

وواصل "أتالانتا لعب بشكل جيد على أخطائنا، لقد ارتكبنا الكثير منها والأداء أغضبنا في المباراة الماضية لأنه كان بإمكاننا أن نكون أفضل ولكن يجب أن نستفيق ونبدأ من جديد، في المران رأيت رغبة كبيرة وعملنا على تحضير أنفسنا بشكل جيد".

وأكمل "ملتزمون دائما بتقديم أفضل ما لدينا وهذا ما أظهرناه في بعض المباريات والآن نركز على فيورنتينا".

وشدد "في لحظة مثل تلك يجب أن أتحلى بالهدوء لكي أحلل الأمر بشكل جيد، أنا أول من يسأل نفسي وأعلم ما يتطلبه الأمر من المدرب عندما لا تسير الأمور بشكل جيد وأنا أركز فقط على مباراة الغد".

وأضاف "أعطي القليل من الاهتمام لما يقال خارج الملعب، أحترم جميع الآراء والتحليلات وأتحلى بالهدوء".

وأتم "كل التحضيرات التي قمنا بها خلال الأيام الماضية هدفها انتصارنا بالمباراة ولكن الأمر لن يكون سهلا ويجب أن نظهر أننا مستعدين للمنافسة ضد فريق يقوم بعمل جيد".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة وبفارق 9 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة، بينما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي تياجو موتا
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