ميدو: ننتظر قرار الرابطة الرسمي بشأن القمة.. والمشهد لا يليق بالكرة المصرية

شدد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على أن ناديه ينتظر القرار الرسمي من رابطة الأندية بشأن نتيجة مباراة القمة أمام الأهلي.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وقال ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك عبر برنامج "دورينا غير": "مباراة القمة؟ ننتظر القرار الرسمي من رابطة الأندية بالحصول على الـ 3 نقاط. الدولة المصرية أقوى من أي مؤسسة بداخلها".

وأضاف"الزمالك يعرف دوره والوطني والتزم بكل واجباته خاصة أنها ليست مجرد مباراة كرة قدم فقط ولكنها واجهة للكرة المصرية".

وشدد "الزمالك لم يطلب طاقم تحكيم مصري أو أجنبي لإدارة مباراة الأهلي، ولكننا طلبنا حكما صاحب شخصية يمكنه قيادة المباراة والتزمنا باختيارات اتحاد الكرة، ووزير الرياضة حاول الاستعانة بحكام من السعودية".

وأتم "المشهد بشكل عام لا يليق بالكرة المصرية، وسبق وأن ذكرت هذه الأمر عندما انسحب الزمالك. الأندية الكبرى يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة يجب الالتزام بها".

مصدر من رابطة الأندية قال لـ FilGoal.com: "سنصدر قرارا خلال ساعات باعتبار الأهلي خاسرا أمام الزمالك بثلاثية وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم".