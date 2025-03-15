ميدو: ننتظر قرار الرابطة الرسمي بشأن القمة.. والمشهد لا يليق بالكرة المصرية

السبت، 15 مارس 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

ميدو - عضو لجنة التخطيط بالزمالك

شدد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على أن ناديه ينتظر القرار الرسمي من رابطة الأندية بشأن نتيجة مباراة القمة أمام الأهلي.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وقال ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك عبر برنامج "دورينا غير": "مباراة القمة؟ ننتظر القرار الرسمي من رابطة الأندية بالحصول على الـ 3 نقاط. الدولة المصرية أقوى من أي مؤسسة بداخلها".

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وأضاف"الزمالك يعرف دوره والوطني والتزم بكل واجباته خاصة أنها ليست مجرد مباراة كرة قدم فقط ولكنها واجهة للكرة المصرية".

وشدد "الزمالك لم يطلب طاقم تحكيم مصري أو أجنبي لإدارة مباراة الأهلي، ولكننا طلبنا حكما صاحب شخصية يمكنه قيادة المباراة والتزمنا باختيارات اتحاد الكرة، ووزير الرياضة حاول الاستعانة بحكام من السعودية".

وأتم "المشهد بشكل عام لا يليق بالكرة المصرية، وسبق وأن ذكرت هذه الأمر عندما انسحب الزمالك. الأندية الكبرى يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة يجب الالتزام بها".

مصدر من رابطة الأندية قال لـ FilGoal.com: "سنصدر قرارا خلال ساعات باعتبار الأهلي خاسرا أمام الزمالك بثلاثية وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم".

وأوضح "لا صحة لتخفيف العقوبات وليس من صلاحياتنا ذلك أساسا".

وأضاف "حضور الحكام السعوديين لا يعني تأجيل مباراة القمة كما يروج البعض".

وشدد "رابطة الأندية تتبع قواعد روابط الأندية المحترفة حول العالم، وبالتالي تعاملنا في تنظيم المباريات لا يكون سوى مع اتحاد الكرة وليس وزارة الرياضة وإلا سيكون ذلك بمثابة تدخل حكومي".

وأردف "رابطة الأندية شرعية لأن كل الأندية الـ18 تواجدوا في اجتماع بداية الموسم بشهر سبتمبر ووقعوا على تفويض لتلك الرابطة من أجل تنظيم الموسم الحالي من الدوري بشكله الاستثنائي".

وأتم "الأندية حضرت أيضا مراسم القرعة التي شهدت تحديد ترتيب مباريات المرحلة النهائية، ومنها أن يلتقي صاحب المركز الثاني مع الثالث في الجولة الأولى، ولو كنا غيرنا ترتيب المباريات لكان هذا بمثابة إخلال بنظام المسابقة".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

الزمالك الأهلي الدوري المصري
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