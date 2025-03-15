في مواجهة فياريال.. ريال مدريد يبحث عن فوز غائب منذ 8 سنوات

يستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال في أحد أكبر المباريات المنتظرة بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

المباراة ستقام اليوم السبت في السابعة والنصف مساء على ملعب لا سيراميكا معقل فياريال.

فياريال يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

أهمية المباراة لا تأتي فقط بسبب تواجد كلا الفريقين في المراكز المتقدمة سواء ريال مدريد الذي يبحث عن التتويج باللقب أو فياريال الذي يتمنى التواجد بدوري أبطال أوروبا.

صعوبة تلك المباراة تأتي في المقام الأول بسبب فشل فوز ريال مدريد على ملعب لا سيراميكا لمدة 8 سنوات متتالية.

الفوز الأخير لريال مدريد على ملعب لا سيراميكا يعود لعام 2017.

وحتى ذلك الفوز الأخير لم يكن سهلا ولكنه كان في غاية الصعوبة إذ تقدم فياريال بهدفين دون رد قبل أن يعود ريال مدريد لتسجيل ثلاثة أهداف لتكون المباراة واحدة من المباريات المفصلية للتتويج باللقب.

سجل ثلاثية ريال مدريد في المباراة كل من كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وألفارو موراتا.

منذ ذلك التوقيت لعب الفريقين 7 مباريات على ملعب لا سيراميكا وانتهت 6 منها بالتعادل مقابل فوز لفياريال.

المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4 وسجل حينها أليكساندر سورلوث لاعب أتليتكو مدريد الحالي 4 أهداف لصالح فياريال أسهمت في حصوله على لقب هداف الدوري.