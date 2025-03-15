الدوري السعودي - توصية طبية تعيد ميتروفيتش لحسابات الهلال أمام التعاون

السبت، 15 مارس 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

دخل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ضمن حسابات جورج جيسوس مدرب الهلال لمواجهة التعاون المرتقبة.

ويستعد الهلال لمواجهة التعاون في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي مساء اليوم السبت.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن الجهاز الطبي لنادي الهلال أوصى بجاهزية ميتروفيتش بعدما خضع لمجموعة من الاختبارات الطبية.

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ميتروفيتش كان قد انتقل إلى المستشفى بسبب الإجهاد البدني بعد توصية الأطباء بالراحة التامة بعد تشخيص حالته بتسارع في نبضات القلب.

وكان هناك صعوبة في مشاركة ميتروفيتش في الوقت الحالي وأن عودته ستكون بعد فترة التوقف الدولي، لكن الجهاز الطبي منح الوء الأخضر لعودة اللاعب.

وغاب ميتروفيتش عن مواجهة الهلال أمام باختاكور الأوزبكي الأسبوع الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهل الهلال لربع نهائي دوري الأبطال بعد تخطي باختاكور 4-1 في مجموع المباراتين.

ولعب ميتروفيتش بقميص الهلال 25 مباراة الموسم الجاري بواقع 14 مباراة في الدوري، و6 في أبطال آسيا، و3 في كأس الملك.

كما لعب مواجهتين في كأس السوبر السعودي، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وصنع 3 أهداف في جميع المسابقات.

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