محمد يوسف: سأجري عملية جراحية دقيقة أجلتها من أجل الاطمئنان على حرس الحدود

كشف محمد يوسف المدير الفني لنادي حرس الحدود عن استعداده لإجراء عملية جراحية دقيقة خلال الفترة الحالية.

ويتولى يوسف تدريب نادي حرس الحدود منذ بداية الموسم الحالي.

وقال يوسف عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أسالكم الدعاء لي بالشفاء العاجل لأنني سأقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة قمت بتأجيلها منذ فتره و ذلك للاطمئنان على المركز المتقدم للفريق في مسابقة الدوري".

وأضاف "أشكر كل من تواصل معي سواء بالاتصال أو الرسائل او الزياره و أعتذر لكل من لم أستطع الرد عليه".

ونجح يوسف في قيادة حرس الحدود للتواجد ضمن مرحلة حسم اللقب التي تضم 9 فرق، وابتعد عن مجموعة تحديد الهابطين التي تضم 9 فرق أيضا في نظام الدوري بالموسم الحالي.

محمد يوسف سبق له تدريب الأهلي وحصل معه على لقب دوري أبطال إفريقيا.

كما درب سموحة وطلائع الجيش والبنك الأهلي قبل خوض تجربة حرس الحدود.