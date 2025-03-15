مواعيد مباريات السبت 15 مارس - ربع نهائي كأس مصر.. وريال مدريد ومانشستر سيتي

السبت، 15 مارس 2025 - 10:49

كتب : FilGoal

ناصر منسي - سموحة ضد الزمالك

تنطلق اليوم مباريات ربع نهائي كأس مصر بـ 4 مباريات بنفس التوقيت.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 15 مارس 2025 والقنوات الناقلة.

ربع نهائي كأس مصر

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بيراميدز × إنبي.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.

غزل المحلة × البنك الأهلي.. 9:30 مساء.

الزمالك × سموحة.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.

سيراميكا كليوباترا × الجونة.. 9:30 مساء.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثامبتون × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

مانشستر سيتي × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

إبسويتش تاون × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

إيفرتون × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بورنموث × برينتورد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

بلد الوليد × سيلتا فيجو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مايوركا × إسبانيول.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

فياريال × ريال مدريد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

جيرونا × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × هيلاس فيرونا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

مونزا × بارما.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ميلان × كومو.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

تورينو × إمبولي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

التعاون × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الاتفاق × الفيحاء.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الأخدود × الأهلي.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء.

يونيون برلين × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

ماينز × فرايبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

أوجسبورج × فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

لايبزج × بوروسيا دورتموند.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

نانت × ليل.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أنجيه × موناكو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 9.

لانس × استاد رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك كأس مصر الدوري الإنجليزي ريال مدريد الدوري الإسباني مواعيد مباريات السبت
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