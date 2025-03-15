مواعيد مباريات السبت 15 مارس - ربع نهائي كأس مصر.. وريال مدريد ومانشستر سيتي
السبت، 15 مارس 2025 - 10:49
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات ربع نهائي كأس مصر بـ 4 مباريات بنفس التوقيت.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 15 مارس 2025 والقنوات الناقلة.
ربع نهائي كأس مصر
بيراميدز × إنبي.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.
غزل المحلة × البنك الأهلي.. 9:30 مساء.
الزمالك × سموحة.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.
سيراميكا كليوباترا × الجونة.. 9:30 مساء.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثامبتون × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
مانشستر سيتي × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
إبسويتش تاون × نوتينجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
إيفرتون × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بورنموث × برينتورد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
بلد الوليد × سيلتا فيجو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مايوركا × إسبانيول.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
فياريال × ريال مدريد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
جيرونا × فالنسيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
أودينيزي × هيلاس فيرونا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
مونزا × بارما.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ميلان × كومو.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
تورينو × إمبولي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي
التعاون × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الاتفاق × الفيحاء.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الأخدود × الأهلي.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
فيردر بريمن × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء.
يونيون برلين × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
ماينز × فرايبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
أوجسبورج × فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
لايبزج × بوروسيا دورتموند.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
نانت × ليل.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أنجيه × موناكو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 9.
لانس × استاد رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
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