تصفيات كأس العالم - منتخب كينيا يضم مهاجم السكة الحديد مودرن لمواجهتي جامبيا والجابون

السبت، 15 مارس 2025 - 10:49

كتب : رضا السنباطي

منتخب كينيا

وقع اختيار المنتخب الكيني على جون أفيري مهاجم نادي السكة الحديد مودرن.

ويستعد منتخب كينيا لمواجهتي جامبيا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينشط نادي السكة الحديد مودرن بدوري المحترفين المؤهل لبطولة الدوري الممتاز.

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وانضم مهاجم السكة الحديد مودرن لمعسكر منتخب كينيا استعدادا لمواجهتي جامبيا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ويلعب منتخب كينيا أمام جامبيا يوم 20 مارس الجاري ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

فيما يواجه نظيره الجابوني يوم 23 مارس ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

ونجح اللاعب الكيني في تسجيل 4 أهداف مع فريقه في الموسم الحالي من دوري المحترفين.

منتخب كينيا دوري المحترفين
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