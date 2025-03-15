قائمة الجزائر - قندوسي ينضم للخضر في تصفيات كأس العالم

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر عن قائمة بلاده لخوض تصفيات كأس العالم في التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة تواجد أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز (بيرسيبوليس الإيراني) - ألكساندر أوكجيديا (ميتز الفرنسي) - أنتوني ماندريا (كان الفرنسي)

خط الدفاع: يوسف عطال (السد القطري) - ريان أيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي) - محمد فارسي (كولومبوس كرو الأمريكي) - عيسى ماندي (ليل الفرنسي) - أحمد توبة (ميشيلين البلجيكي) - جوان حجام (يانج بويز السويري) - محمد أمين مدني (شبيبة القبائل) - رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) - أحمد قندوسي (سيراميكا كليوباترا) - آدم زرقان (شارلروا البلجيكي) - فارس شايبي (أينتراخت فرانكفورت) - ياسين بنزية (كاراباج الأذربيجاني) - هشام بوداوي (نيس الفرنسي) - حمد عبدلي (أنجيه الفرنسي) - إبراهيم مازا (هرتا برلين)

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة (فولفسبورج الألماني) - يوسف بلايلي (الترجي التونسي) - رياض محرز (الأهلي السعودي) - حاج موسى (فينورد روتردام) - أمين جويري (مارسيليا) - بب - سعيد بن رحمة (نيوم السعودي) - أمين شياخة (كوبنهاجن الدنماركي) - أنيس حاج موسى (فينورد الهولندي)

ويلتقي منتخب الجزائر مع بوتسوانا يوم 21 مارس.

بينما يلعب ضد موزمبيق يوم 25 مارس.