كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات
السبت، 15 مارس 2025 - 01:29
كتب : FilGoal
تغلب فريق الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط، ضمن منافسات نهائي دوري الكرة الطائرة للسيدات.
وأقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة.
تقدم الأهلي في أول الأشواط بنتيجة 25-22.
وعزز الأحمر تفوقه فائزا بالشوط الثاني بنتيجة 25-23.
وقلص الزمالك الفارق متفوقا في الشوط الثالث بنتيجة 25-23.
وأخيرا حسم الأهلي الشوط الرابع بنتيجة 25-17.
وتقام المباراة الثانية اليوم السبت لتستمر سلسلة نهائي الدوري.
وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.
نرشح لكم
انتهت طائرة سيدات - الأهلي (3) 25-17 (1) الزمالك.. أولى مباريات نهائي الدوري كرة طائرة - للمرة الثالثة.. الأهلي بطل السوبر المصري بعد نهائي ماراثوني ضد الزمالك انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر كرة طائرة – الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري كرة طائرة - الأهلي يحجز مقعده في نصف نهائي الدوري بعد تخطي سموحة كرة طائرة - اللجوء لمباراة فاصلة.. طلائع الجيش يهزم الزمالك في ربع نهائي الدوري كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري كرة طائرة - الأهلي يهزم سموحة في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري