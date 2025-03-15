كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات

السبت، 15 مارس 2025 - 01:29

كتب : FilGoal

طائرة الأهلي - الزمالك - نهائي إفريقيا سيدات

تغلب فريق الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط، ضمن منافسات نهائي دوري الكرة الطائرة للسيدات.

وأقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة.

تقدم الأهلي في أول الأشواط بنتيجة 25-22.

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وعزز الأحمر تفوقه فائزا بالشوط الثاني بنتيجة 25-23.

وقلص الزمالك الفارق متفوقا في الشوط الثالث بنتيجة 25-23.

وأخيرا حسم الأهلي الشوط الرابع بنتيجة 25-17.

وتقام المباراة الثانية اليوم السبت لتستمر سلسلة نهائي الدوري.

وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.

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