كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات

تغلب فريق الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط، ضمن منافسات نهائي دوري الكرة الطائرة للسيدات.

وأقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة.

تقدم الأهلي في أول الأشواط بنتيجة 25-22.

وعزز الأحمر تفوقه فائزا بالشوط الثاني بنتيجة 25-23.

وقلص الزمالك الفارق متفوقا في الشوط الثالث بنتيجة 25-23.

وأخيرا حسم الأهلي الشوط الرابع بنتيجة 25-17.

وتقام المباراة الثانية اليوم السبت لتستمر سلسلة نهائي الدوري.

وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.