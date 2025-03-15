كرة سلة – انتصار الزمالك والاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري

السبت، 15 مارس 2025 - 01:01

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

انتصر الأهلي والزمالك والاتحاد في الجولة التاسعة من الدوري السوبر لـ كرة السلة رجال.

وتفوق الزمالك على سبورتنج بنتيجة 96-63.

وانتصر الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 88-66، وفاز هليوبوليس على طلائع الجيش 78-63.

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وأخيرا فاز الأهلي بنتيجة 90-71 على المصرية للاتصالات.

ورفع الزمالك رصيده في الصدارة لـ 17 نقطة، يليه الاتحاد السكندري برصيد 16 نقطة في المركز الثاني وبنفس الرصيد يأتي الأهلي ثالثا.

ويحتل سبورتنج المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ثم المصرية للاتصالات في المركز الخامس برصيد 12 نقطة وبنفس الرصيد يأتي الجزيرة سادسا.

ويزاحمهم هيلوبوليس بنفس الرصيد بفضل فوزه، ويتذيل طلائع الجيش الترتيب برصيد 9 نقاط.

وتقام منافسات المجموعات بمشاركة 8 فرق حسمت تأهلها بعد خوض الدور ثمن النهائي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام دورين ذهابا وإيابا وهي مرحلة ترتيبية للفرق الثمانية.

وبعد ذلك يلعب الأول أمام صاحب المركز الثامن، بينما الثاني ضد صاحب المركز السابع وهكذا لباقي المراكز.

وتقام الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي بالنظام الإقصائي.

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