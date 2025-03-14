العودة تتأجل.. إندريك يعوض نيمار في قائمة البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل استدعاء إندريك لاعب ريال مدريد لتعويض نيمار بسبب الإصابة.

وأجرى منتخب البرازيل 3 تغييرات في قائمته قبل مواجهتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وانضم أليكس ساندرو من فلامنجو وإندريك من ريال مدريد ولوكاس بيري من ليون لتعويض غياب نيمار من سانتوس ودانيلو خمن فلامنجو وإيدرسون من مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

وستتأجل عودة نيمار للمشاركة في المباريات مع منتخب البرازيل حتى يونيو المقبل بعدما غاب منذ أكتوبر 2023 بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ضد أوروجواي آنذاك.

وغاب نيمار عن مباراة سانتوس ضد كورينثيانز بسبب الإصابة والتي خسرها فريقه بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي.

وجاءت قائمة السامبا بعد التعديل

حراسة المرمى: لوكاس بيري – أليسون – بينتو

الدفاع: أليكس ساندرو – جابريل ماجاليش – ليو أورتيز – ماركينيوس – موريلو – جيليريمي أرانا – فاندرسون – ويسلي

الوسط: أندري – جيرسون – برونو جيماريش – جويلينتون – ماتيوش كونيا

الهجوم: إستيفاو – جواو بيدرو – رافينيا - سافينيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو - إندريك

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في تصفيات كأس العالم برصيد 18 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين المتصدر.