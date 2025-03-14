قائمة بيراميدز - ظهور رمضان وغياب ماييلي أمام إنبي في كأس مصر

الجمعة، 14 مارس 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي قائمة مباراة إنبي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

ويتواجد رمضان صبحي وإبراهيم عادل، بينما يغيب فيستون ماييلي مهاجم الفريق.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - محمود عبد العاطي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

وتعادل بيراميدز مع المصري سلبيا في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 43 نقطة.

رمضان صبحي بيراميدز كأس مصر إنبي قائمة بيراميدز
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