بمشاركة ديانج وهدف رونالدو.. النصر يستعيد الانتصارات بثلاثية في شباك الخلود

انتصر النصر على الخلود بنتيجة 3-1 في الجولة 25 من الدوري السعودي بلقاء أقيم على ملعب الأول بارك.

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجون دوران، فيما سجل علي لاجامي هدف الخلود بالخطأ.

الفوز أعاد الانتصارات للنصر بعد الخسارة من العروبة والتعادل مع الشباب.

ورفع النصر رصيده لـ 51 نقطة استعاد بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن القادسية الذي خسر من ضمك بهدف في الدقيقة 90+11.

فيما توقف رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز العاشر.

اللقاء شهد مشاركة أليو ديانج لاعب الأهلي المعار للخلود أساسيا من بداية اللقاء وحتى النهاية.

وصف المباراة

تقدم النصر مبكرا في الدقيقة 4 بعد عرضية ارتدت من القائم وتابعها البرتغالي في الشباك.

الهدف رفع رصيد رونالدو لـ 19 في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن المغربي عبد الرازق حمد الله.

كما وصل للهدف رقم 928 في جميع المسابقات مع الأندية والمنتخبات.

وسجل ماوليدا هدف التعادل سريعا للخلود لكن ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 26 أضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد عرضية أرضية متقنة من سالم النجدي.

وعزز الكولومبي جون دوران النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 41 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

وأكمل النصر اللقاء من الدقيقة 56 بعشرة لاعبين بعد حصول نواف البوشل للطرد لحصوله على إنذارين.

وأجرى ستيفانو بيولي عدة تغييرات بعد الطرد من بينها خروج رونالدو ومشاركة أيمن يحيى بدلا منه في الدقيقة 60.

وأسفر ضغط الضيوف عن هدف تقليص الفارق الذي سجله علي لاجامي بالخطأ في مرماه بعد تسديدة جاكسون موليكا ارتطمت بقدمه في الدقيقة 72 لتنتهي المباراة بفوز النصر.