كومباني يعلن تفاصيل إصابة كيم مين جاي

الجمعة، 14 مارس 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

هاري كين - كيم مين جاي - بايرن ميونيخ

كشف فينسنت كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة مدافعه كيم مين جاي.

ويستعد بايرن ميونيخ للقاء يونيون برلين غدا السبت في الرابعة والنصف عصرا.

وقال المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "يغيب أليكس بافلوفيتش ومانويل نوير وجواو بالينيا بسبب الإصابة".

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وأضاف "كيم مين جاي تعرض للإصابة ونأمل ألا تكون سيئة، وسيغيب عدة أسابيع".

وأكمل "عانى من مشاكل في وتر أكيليس، والآن يعاني من مشاكل مع الأحمال الزائدة".

وأتم "علينا أن نتأكد من ألا نزيد الأحمال عليه، ونأمل ألا تكون الأمور مثيرة للقلق".

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب في الدوري الألماني برصيد 61 نقطة بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

وتأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتفوق على باير ليفركوزن في دور الـ 16 وسيواجه إنتر الإيطالي الشهر المقبل.

وخاض المدافع الكوري الجنوبي 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف.

كيم مين جاي بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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