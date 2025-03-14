مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد إعلان القائمة والسفر للمغرب

الجمعة، 14 مارس 2025 - 22:50

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر

أوضح مصدر من منتخب مصر موعد إعلان القائمة لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض المباراتين لحساب الجولتين الخامسة والسادسة.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "سيتم إعلان قائمة المنتخب بعد نهاية مباريات كأس مصر، نظرا لاختيار لاعبين من الزمالك وبيراميدز والبنك الأهلي تحسبا لإصابة أحد اللاعبين".

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وأضاف "معسكر المنتخب سيبدأ يوم 16 مارس، وستسافر بعثة المنتخب بالكامل إلى المغرب في اليوم التالي".

وأتم "المنتخب سيخوض تدريباته يومي 19 و20 مارس ويواجه إثيويبا يوم 21 ثم يعود بعدها لمصر لمواصلة الاستعدادات للقاء سيراليون في القاهرة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن حسام حسن استقر على ضم 6 لاعبين محترفين في الخارج وهم:

محمد صلاح - ليفربول

عمر مرموش – مانشستر سيتي

محمد عبد المنعم – نيس

مصطفى محمد - نانت

حمدي فتحي - الوكرة

محمود حسن "تريزيجيه" - الريان

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

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