انتهت طائرة سيدات - الأهلي (3) 25-17 (1) الزمالك.. أولى مباريات نهائي الدوري

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك لسيدات الكرة الطائرة في نهائي الدوري على صالة اتحاد الشرطة.

وكان فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي توج بلقب السوبر المصري قبل أسابيع بالفوز على الزمالك.

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نهاية الشوط الرابع والأخير: الأهلي 25-17 الزمالك

24-17

24-16.. المباراة على وشك النهاية

13-7 للأهلي

5-3 للزمالك

نهاية الشوط الثالث: الأهلي 23-25 الزمالك

22-19

18-14 للزمالك

14-13 للزمالك

10-9

2-1 للزمالك

1-1

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 25-23 الزمالك

20-17 للأهلي

13-11 للأهلي

8-7 للزمالك

نهاية الشوط الأول: الأهلي 25-22 الزمالك

20-19 للأهلي

13-12 للأبيض

9-8 للزمالك

7-6 للأحمر

2-1 للأهلي

بداية المباراة