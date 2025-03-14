مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة

الجمعة، 14 مارس 2025 - 22:19

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية

أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية حقيقة تخفيف العقوبات على الأهلي نتيجة عدم خوضه مباراة القمة ضد الزمالك، وشدد على شرعية انتخاب الرابطة.

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "سنصدر قرارا خلال ساعات باعتبار الأهلي خاسرا أمام الزمالك بثلاثية وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم".

أخبار متعلقة:
مؤتمر بيسيرو: كنت أتمنى الفوز على الأهلي.. وغياب لاعبين عن مواجهة سموحة نقل مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر إلى استاد السلام سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري محمد ثابت: كولر حصل على إجازة لمدة أسبوع.. والأهلي لن يتوانى عن دعم المنتخبات

وأوضح "لا صحة لتخفيف العقوبات وليس من صلاحياتنا ذلك أساسا".

وأضاف "حضور الحكام السعوديين لا يعني تأجيل مباراة القمة كما يروج البعض".

وشدد "رابطة الأندية تتبع قواعد روابط الأندية المحترفة حول العالم، وبالتالي تعاملنا في تنظيم المباريات لا يكون سوى مع اتحاد الكرة وليس وزارة الرياضة وإلا سيكون ذلك بمثابة تدخل حكومي".

وأردف "رابطة الأندية شرعية لأن كل الأندية الـ18 تواجدوا في اجتماع بداية الموسم بشهر سبتمبر ووقعوا على تفويض لتلك الرابطة من أجل تنظيم الموسم الحالي من الدوري بشكله الاستثنائي".

وأتم "الأندية حضرت أيضا مراسم القرعة التي شهدت تحديد ترتيب مباريات المرحلة النهائية، ومنها أن يلتقي صاحب المركز الثاني مع الثالث في الجولة الأولى، ولو كنا غيرنا ترتيب المباريات لكان هذا بمثابة إخلال بنظام المسابقة".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

الدوري المصري رابطة الأندية الأهلي الزمالك
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - ظهور رمضان وغياب ماييلي أمام إنبي في كأس مصر مجدي عبد العاطي لـ في الجول: قررت الحصول على راحة ولكني تراجعت من أجل جمهور الاتحاد كأس مصر - غزل المحلة يستعيد قوته الضاربة أمام البنك الأهلي خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر ربع نهائي كأس مصر الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر حتى 2027 مؤتمر بيسيرو: كنت أتمنى الفوز على الأهلي.. وغياب لاعبين عن مواجهة سموحة بيان - الإسماعيلي: الجماهير درع وسيف.. ولا خوف على النادي في ظل دعمكم اتحاد الكرة: تحديد مواعيد المباريات حق أصيل لرابطة الأندية.. والبيان المنتشر غير صحيح
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد مباراتي الأهلي والهلال في ربع النهائي 7 دقيقة | الكرة المصرية
العودة تتأجل.. إندريك يعوض نيمار في قائمة البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين 36 دقيقة | أمريكا
قائمة بيراميدز - ظهور رمضان وغياب ماييلي أمام إنبي في كأس مصر 41 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة ديانج وهدف رونالدو.. النصر يستعيد الانتصارات بثلاثية في شباك الخلود 55 دقيقة | سعودي في الجول
كومباني يعلن تفاصيل إصابة كيم مين جاي ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد إعلان القائمة والسفر للمغرب ساعة | منتخب مصر
مباشر طائرة سيدات - الأهلي (2) 23-25 (1) الزمالك.. أولى مباريات نهائي الدوري ساعة | كرة طائرة
منتخب مصر للشباب - انتظام رباعي الأهلي.. وإذن لـ محمد عبد الله قبل لقاء زد ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة