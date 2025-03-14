كرة يد - الأهلي يتوج بلقب كأس السوبر المصري بانتصار صعب على سبورتنج

الجمعة، 14 مارس 2025 - 22:12

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كأس السوبر المصري كرة يد

حسم الأهلي لقب كأس السوبر المصري لـ كرة اليد بالفوز على سبورتنج بنتيجة 26-24.

اللقاء أقيم على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، عرف حصد الأهلي للقب للمرة الثانية على التوالي.

وخاض الأهلي اللقاء كونه بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما شارك سبورتنج كبطل لكأس مصر.

أخبار متعلقة:
كرة يد - إذاعة سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج على أون سبورت كرة يد - تعديل موعد انطلاق السوبر بين الأهلي وسبورتنج.. وإقامته بدون جماهير كرة يد – يحيى خالد يقود سان جيرمان لاقتناص الصدارة من نانت كرة يد - الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري سيدات على حساب سموحة

واستهل الأهلي أهداف اللقاء لكن سرعان ما أدرك سبورتنج التعادل في أول دقيقة.

تقدم سبورتنج 3-2 ثم استعاد الأهلي التفوق 5-4، وتعادلا بنتيجة 8-8.

تألق عبد الرحمن طه حارس الأهلي في التصدي لـ 3 فرص متتالية لسبورتنج ما سمح للأهلي لتوسيع الفارق 11-8.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 12-9 لصالح الأهلي.

وفي الشوط الثاني أكمل الأهلي سيطرته وتفوقه في النتيجة.

ووصلت النتيجة في الدقيقة 27 لـ 24-21 للأهلي لكن سبورتنج قلص الفارق بـ 3 أهداف متتالية لتصبح النتيجة 25-24.

وسجل أحمد خيري آخر أهداف الأهلي لحسم اللقاء بنتيجة 26-24.

الأهلي كرة يد سبورتنج كرة يد
نرشح لكم
انتهت سوبر اليد - الأهلي (26)-(24) سبورتنج.. لقب جديد كرة يد - إذاعة سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج على أون سبورت كرة يد - تعديل موعد انطلاق السوبر بين الأهلي وسبورتنج.. وإقامته بدون جماهير كرة يد – يحيى خالد يقود سان جيرمان لاقتناص الصدارة من نانت كرة يد - الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري سيدات على حساب سموحة كرة يد - استعدادا لبطولة العالم للناشئين.. قائمة منتخب مصر لمواجهة إسبانيا والبرتغال كرة يد - الأهلي يواصل تمسكه بالصدارة بالفوز على سموحة.. والزمالك ينتصر أمام هليوبوليس كرة يد - تأهل 5 محترفين لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية محتملة في ربع النهائي
أخر الأخبار
بسبب مباراة القمة.. الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية 4 دقيقة | الكرة المصرية
سوبوسلاي: سأحاول الوصول لأرقام محمد صلاح ومكانته خلال عامين 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصومالي عمر أرتان حكما لمباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
تياجو موتا: لا أفكر في مستقبلي مع يوفنتوس.. ولا أهتم بما يقال عني ساعة | الكرة الأوروبية
ميدو: ننتظر قرار الرابطة الرسمي بشأن القمة.. والمشهد لا يليق بالكرة المصرية ساعة | الكرة المصرية
في مواجهة فياريال.. ريال مدريد يبحث عن فوز غائب منذ 8 سنوات 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: الترجي يقرر إقالة ريجيكامب.. وأبرز المرشحين لخلافته 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري السعودي - توصية طبية تعيد ميتروفيتش لحسابات الهلال أمام التعاون 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة