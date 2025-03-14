كرة يد - الأهلي يتوج بلقب كأس السوبر المصري بانتصار صعب على سبورتنج

حسم الأهلي لقب كأس السوبر المصري لـ كرة اليد بالفوز على سبورتنج بنتيجة 26-24.

اللقاء أقيم على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، عرف حصد الأهلي للقب للمرة الثانية على التوالي.

وخاض الأهلي اللقاء كونه بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما شارك سبورتنج كبطل لكأس مصر.

واستهل الأهلي أهداف اللقاء لكن سرعان ما أدرك سبورتنج التعادل في أول دقيقة.

تقدم سبورتنج 3-2 ثم استعاد الأهلي التفوق 5-4، وتعادلا بنتيجة 8-8.

تألق عبد الرحمن طه حارس الأهلي في التصدي لـ 3 فرص متتالية لسبورتنج ما سمح للأهلي لتوسيع الفارق 11-8.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 12-9 لصالح الأهلي.

وفي الشوط الثاني أكمل الأهلي سيطرته وتفوقه في النتيجة.

ووصلت النتيجة في الدقيقة 27 لـ 24-21 للأهلي لكن سبورتنج قلص الفارق بـ 3 أهداف متتالية لتصبح النتيجة 25-24.

وسجل أحمد خيري آخر أهداف الأهلي لحسم اللقاء بنتيجة 26-24.