أياكس يعلن استقالة هونتيلار من منصبه لأسباب صحية

الجمعة، 14 مارس 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

كلاس يان هونتيلار

أعلن نادي أياكس الهولندي تقدم كلاس يان هونتيلار باستقالته من منصب الرئيس التقني للنادي.

وكشف النادي أن الهولندي البالغ 41 عاما تنحى عن منصبه لأسباب صحية.

وعُيّن هونتيلار في منصب المدير التقني لأياكس بعد رحيل مارك أوفرماس وجاري هامسترا من منصب المدير الرياضي.

أخبار متعلقة:
الدوري الأوروبي - شجار أوقف مباراة فنربخشة وأندرلخت.. ونجاة أياكس بصعوبة أمام سان جيلواز بدون التاريخ لا يوجد مستقبل.. أياكس يقرر استعادة شعاره القديم صفقات الشباب مستمرة.. ميلان يضم فوس من أياكس تين هاج: مستوى مزراوي أفضل الآن مما كان عليه في أياكس

وكان تعاقد المهاجم السابق يمتد حتى صيف 2026 لكنه لم يكمله.

وقال أليكس كريوس المدير التقني للنادي عبر موقع أياكس: "كلاس يان هو رجل محب لأياكس، سيكون من الرائع عودته للنادي في أي وقت لكن الصحة أهم".

وأضاف "نشكره على العمل الذي قدمه معنا ونتمنى له القوة والنجاح في تعافيه".

ويحتل أياكس المركز الأول في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 63 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

وودع أياكس أمس بطولة الدوري الأوروبي من دور الـ 16 بالخسارة من فرانكفورت بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

هونتيلار بدأ مسيرته مع أيندهوفن وهيرنفين وتألق بقميص أياكس بين 2006 وحتى 2009 وانضم بعدها لريال مدريد وميلان وشالكه ثم عاد لأياكس مجددا بين 2017 وحتى 2021 واعتزل بقميص شالكه في 2021.

ومثّل منتخب هولندا الأول في 76 مباراة وسجل 42 هدفا بقميص الطواحين.

وتوج هونتيلار كلاعب مع أياكس بـ 8 ألقاب متنوعة.

كلاس يان هونتيلار أياكس
نرشح لكم
كومباني يعلن تفاصيل إصابة كيم مين جاي قائمة إيطاليا - عودة باريلا واستمرار مالديني لمواجهة ألمانيا توتنام وإشبيلية أبرز المهتمين.. رينجرز يحدد مطالبه للتخلي عن حمزة إغمان عادل جوارديولا.. مويس مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي في ذكرى تعيينه قائمة البرتغال - كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز على رأس اختيارات مارتينيز مؤتمر سلوت: أريد استمرار فان دايك.. وجونز قد يلعب ظهير أيمن أمام نيوكاسل مؤتمر أنشيلوتي: لا أعرف لماذا نلعب مباراتين في أقل من 72 ساعة.. وهدف التقويم جني المال برونو يكشف تفاصيل اجتماعه مع مانشستر يونايتد لمناقشة مستقبله
أخر الأخبار
قائمة الجزائر - قندوسي ينضم للخضر في تصفيات كأس العالم 4 دقيقة | الوطن العربي
كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات 29 دقيقة | كرة طائرة
خبر في الجول - غياب فتوح وحمدي عن معسكر منتخب مصر 36 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة – انتصار الزمالك والاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري 56 دقيقة | كرة سلة
بتواجد تقنية الفيديو.. الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في كأس مصر ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري سيدات - الأهلي يتعثر بتعادل مع دجلة.. ومسار يبتعد في الصدارة ساعة | رياضة نسائية
في الجول يكشف حكام مباراتي الأهلي ضد الهلال في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد مباراتي الأهلي والهلال في ربع النهائي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة