أياكس يعلن استقالة هونتيلار من منصبه لأسباب صحية

أعلن نادي أياكس الهولندي تقدم كلاس يان هونتيلار باستقالته من منصب الرئيس التقني للنادي.

وكشف النادي أن الهولندي البالغ 41 عاما تنحى عن منصبه لأسباب صحية.

وعُيّن هونتيلار في منصب المدير التقني لأياكس بعد رحيل مارك أوفرماس وجاري هامسترا من منصب المدير الرياضي.

وكان تعاقد المهاجم السابق يمتد حتى صيف 2026 لكنه لم يكمله.

وقال أليكس كريوس المدير التقني للنادي عبر موقع أياكس: "كلاس يان هو رجل محب لأياكس، سيكون من الرائع عودته للنادي في أي وقت لكن الصحة أهم".

وأضاف "نشكره على العمل الذي قدمه معنا ونتمنى له القوة والنجاح في تعافيه".

Behind the scenes at the Ajax 125 anniversary kit photoshoot! 📲 pic.twitter.com/y6GH46cxQD — AFC Ajax (@AFCAjax) March 14, 2025

ويحتل أياكس المركز الأول في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 63 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

وودع أياكس أمس بطولة الدوري الأوروبي من دور الـ 16 بالخسارة من فرانكفورت بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

هونتيلار بدأ مسيرته مع أيندهوفن وهيرنفين وتألق بقميص أياكس بين 2006 وحتى 2009 وانضم بعدها لريال مدريد وميلان وشالكه ثم عاد لأياكس مجددا بين 2017 وحتى 2021 واعتزل بقميص شالكه في 2021.

ومثّل منتخب هولندا الأول في 76 مباراة وسجل 42 هدفا بقميص الطواحين.

وتوج هونتيلار كلاعب مع أياكس بـ 8 ألقاب متنوعة.