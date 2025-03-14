انتهت الدوري السعودي - النصر (3)-(1) الخلود.. فوز العالمي
الجمعة، 14 مارس 2025 - 21:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الخلود في الجولة 25 من الدوري السعودي.
ويتواجد المالي أليو ديانج المعار من الأهلي إلى الخلود في التشكيل الأساسي لفريقه أمام النصر.
ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ويحتل الخلود المركز العاشر برصيد 31 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.
--
انتهت
ق 72: جووول هدف عكسي سجل لاجامي بالحطأ لتصبح النتيجة 3-1.
ق 57: بطاقة صفراء ثانية تتبعها حمراء لنواف البوشل لاعب النصر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
هددددددف⚽!
ثلاثية نصراوية.. دوران يعزز التقدم🔥⚽
النصر 3 × 0 الخلود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخلود | #SSC#جولة_يوم_العلم pic.twitter.com/oZxPu5c4Ey— SSC (@ssc_sports) March 14, 2025
ق 41: جووول الثاااالث.. جون دوران يسجل الثالث للنصر
هددددددف⚽!
الثاني للنصر.. ماني يسجل بصناعة النجدي🔥⚽
النصر 2 × 0 الخلود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخلود | #SSC#جولة_يوم_العلم pic.twitter.com/toUDlKvaFQ— SSC (@ssc_sports) March 14, 2025
ق 26: ساديو ماني يضيف الهدف الثاني للنصر
ق 10: الـ VAR يلغي الهدف بداعي التسلل
ق 9: مزياني ماوليدا يسجل التعادل للخلود سريعا.
التارررريخي يسجل.. الأسطورة #كريستيانو_رونالدو لا يرحم!
النصر 1 × 0 الخلود#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخلود | #عكاظ#جولة_يوم_العلمMarch 14, 2025
ق 4: رونالدوووووو جووووول.. عرضية من ماني وتسديدة ترتطم بالقائم الأيمن ثم رونالدو يتابعها في الشباك بالهدف رقم 928 في مسيرته
بداية اللقاء