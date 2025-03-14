قائمة إيطاليا - عودة باريلا واستمرار مالديني لمواجهة ألمانيا

عاد نيكولا باريلا للتواجد في قائمة منتخب إيطاليا التي أعلنها لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق.

كما استمر تواجد دانييل مهاجم مونزا ونجل أسطورة ميلان باولو مالديني.

وذلك استعدادا لمواجهتي ألمانيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مارس الجاري.

ويحل منتخب ألمانيا ضيفا على إيطاليا يوم الخميس المقبل، ثم يستقبله في دورتموند بعدها بـ3 أيام.

وجاءت قائمة إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جيليمليو فيكاريو (توتنام الإنجليزي) – أليكس ميريت (نابولي)

الدفاع: ليساندرو باستوني (إنتر) - أليساندرو بونجورنو (نابولي) - ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي) – أندريا كامبياسو (يوفنتوس) - جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – ديستني أودوجي (توتنام الإنجليزي) - جاتي (يوفنتوس) - بيترو كوموزو (فيورنتينا) - ماتيو روجيري (أتالانتا)

الوسط: ساندرو تونالي (نيوكاسل الإنجليزي) – سامويلي ريتشي (تورينو الإيطالي) - دافيدي فراتيسي (إنتر) - نيكولا باريلا (إنتر ميلان) – نيكولو روفيلا (لاتسيو) - تشيزاري كاسادي (تورينو)

الهجوم: ماتيو ريتيحي (أتالانتا) – جياكومو راسبادوري (نابولي) – مويس كين (فيورنتينا) – دانييل مالديني (مونزا) - لورينزو لوكا (أودينيزي) - ماتيو بوليتانو (نابولي) - ماتيا زاكايني (لاتسيو)