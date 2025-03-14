دوري المحترفين - الداخلية يطالب بتأجيل مباراة المنصورة لمدة 24 ساعة
الجمعة، 14 مارس 2025 - 18:03
كتب : رضا السنباطي
خاطب فريق الداخلية اتحاد الكرة لتأجيل مباراة المنصورة في الجولة 25 من دوري المحترفين.
وطلب فريق الداخلية تأجيل مواجهة المنصورة لمدة 24 ساعة عقب الوصول المتأخر بعد خوض مواجهة أسوان.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل لكن إدارة الداخلية تسعى لتعديل موعد المباراة لتقام يوم الإثنين.
وخسر الداخلية من أسوان يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف في الجولة 24.
ويحتل الداخلية المركز 12 برصيد 29 نقطة ويقوده فنيا أمير عزمي مجاهد.
ويحتل نادي وادي دجلة صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة.
ويأتي المقاولون العرب في المركز الثاني بجدول دوري المحترفين برصيد 46 نقطة.
نرشح لكم
دوري المحترفين - دجلة يحافظ على الصدارة رغم التعادل..صحوة أسوان وانتصار المقاولون دوري المحترفين – هزيمة طنطا والمنصورة والترسانة والسويس في انطلاق الجولة 24 حكايات في الجول – أحمد شعبان.. مقدم وطبيب ولاعب كرة قدم محترف الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها الامتناع عن التدريبات لليوم الثالث.. لاعبو أسوان يطالبون بالحصول على مستحقاتهم منتخب مصر للمحليين - تغيير لاعب منتخب السويس بسبب الإصابة دوري المحترفين - رقم 22.. عمر جمال يستقيل من تدريب الداخلية دوري المحترفين - المقاولون العرب وأبو قير للأسمدة يرفضان تقليص الفارق مع دجلة