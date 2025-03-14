دوري المحترفين - الداخلية يطالب بتأجيل مباراة المنصورة لمدة 24 ساعة

خاطب فريق الداخلية اتحاد الكرة لتأجيل مباراة المنصورة في الجولة 25 من دوري المحترفين.

وطلب فريق الداخلية تأجيل مواجهة المنصورة لمدة 24 ساعة عقب الوصول المتأخر بعد خوض مواجهة أسوان.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل لكن إدارة الداخلية تسعى لتعديل موعد المباراة لتقام يوم الإثنين.

وخسر الداخلية من أسوان يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف في الجولة 24.

ويحتل الداخلية المركز 12 برصيد 29 نقطة ويقوده فنيا أمير عزمي مجاهد.

ويحتل نادي وادي دجلة صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة.

ويأتي المقاولون العرب في المركز الثاني بجدول دوري المحترفين برصيد 46 نقطة.