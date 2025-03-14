الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر حتى 2027

الجمعة، 14 مارس 2025 - 17:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمر جابر - الزمالك - الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق لمدة موسمين.

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد عمر جابر مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

ووقع عمر جابر على على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027 .

أخبار متعلقة:
الزمالك يقرر تنفيذ تصور ميدو لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل ضم بنتايك نهائيا الزمالك يستعيد محمود جهاد.. وشكوك حول مشاركة ناصر منسى أمام سموحة خبر في الجول - الأهلي ينهي معسكره ويسمح للاعبيه بالعودة إلى منازلهم بعد عدم مواجهة الزمالك

وشارك جابر مع الزمالك في الموسم الحالي خلال 27 مباراة وصنع 5 أهداف.

عمر جابر البالغ 33 عاما بدأ مسيرته مع الزمالك ورحل في صيف 2016 صوب بازل السويسري، بعدما خاض مع الأبيض 158 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15 وتوج بـ 3 ألقاب لكأس مصر.

وانتقل الظهير الأيمن إلى بازل وحصد لقب الدوري والكأس خلال موسم ونصف خاض خلالها 20 مباراة.

وفي يناير 2018 أصبح من أولى صفقات لوس أنجلوس الأمريكي تحت قيادة بوب برادلي وخلال 6 أشهر خاض جابر 7 مباريات فقط في الدوري الأمريكي.

وعاد إلى مصر في يوليو 2018 من بوابة بيراميدز وخاض 139 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وفي صيف 2022 عاد عمر جابر إلى صفوف الزمالك مجددا في عقد لمدة 3 سنوات وحققه معه لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

الزمالك عمر جابر
نرشح لكم
كأس مصر - غزل المحلة يستعيد قوته الضاربة أمام البنك الأهلي خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر ربع نهائي كأس مصر مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول: لاعبو الأهلي غابوا عن المران بعد حصولهم على إذن.. وموعد انضمامهم مؤتمر بيسيرو: كنت أتمنى الفوز على الأهلي.. وغياب لاعبين عن مواجهة سموحة قائمة سموحة - محمد سالم وأمادي في الهجوم ضد الزمالك بيان - الإسماعيلي: الجماهير درع وسيف.. ولا خوف على النادي في ظل دعمكم اتحاد الكرة: تحديد مواعيد المباريات حق أصيل لرابطة الأندية.. والبيان المنتشر غير صحيح كما كشف في الجول - مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
مباشر سوبر اليد - الأهلي (2)-(3) سبورتنج.. الشوط الأول 17 دقيقة | كرة يد
تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الخلود.. وديانج أساسي 26 دقيقة | سعودي في الجول
كأس مصر - غزل المحلة يستعيد قوته الضاربة أمام البنك الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
محمد صلاح: أتصل بأمي قبل كل مباراة.. وآمل الاحتفال مع لقب الدوري بهذه الطريقة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة إيطاليا - عودة باريلا واستمرار مالديني لمواجهة ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر ربع نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - الداخلية يطالب بتأجيل مباراة المنصورة لمدة 24 ساعة 2 ساعة | القسم الثاني
الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر حتى 2027 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة