الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر حتى 2027

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق لمدة موسمين.

عمر جابر النادي : الزمالك الزمالك

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد عمر جابر مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

ووقع عمر جابر على على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027 .

وشارك جابر مع الزمالك في الموسم الحالي خلال 27 مباراة وصنع 5 أهداف.

عمر جابر البالغ 33 عاما بدأ مسيرته مع الزمالك ورحل في صيف 2016 صوب بازل السويسري، بعدما خاض مع الأبيض 158 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15 وتوج بـ 3 ألقاب لكأس مصر.

وانتقل الظهير الأيمن إلى بازل وحصد لقب الدوري والكأس خلال موسم ونصف خاض خلالها 20 مباراة.

وفي يناير 2018 أصبح من أولى صفقات لوس أنجلوس الأمريكي تحت قيادة بوب برادلي وخلال 6 أشهر خاض جابر 7 مباريات فقط في الدوري الأمريكي.

وعاد إلى مصر في يوليو 2018 من بوابة بيراميدز وخاض 139 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وفي صيف 2022 عاد عمر جابر إلى صفوف الزمالك مجددا في عقد لمدة 3 سنوات وحققه معه لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.