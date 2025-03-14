توتنام وإشبيلية أبرز المهتمين.. رينجرز يحدد مطالبه للتخلي عن حمزة إغمان

الجمعة، 14 مارس 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

حمزة إيغامان

حدد نادي رينجرز الأسكتلندي مطالبه للتخلي عن خدمات نجمه المغربي حمزة إغمان.

ولفت إغمان القادم من الجيش الملكي الأنظار بقوة مع فريقه الأسكتلندي.

وأوضحت صحيفة المنتخب المغربية، أن رينجرز حدد مبلغ 23 مليون يورو للتخلي عن خدمات حمزة إيغامان.

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وأشارت إلى أن توتنام الإنجليزي وإشبيلية الإسباني أبرز المهتمين بضم اللاعب المغربي.

حمزة إيغامان انضم إلى رينجرز في صيف 2024 مقابل 2.3 مليون يورو فقط حصل عليهم الجيش الملكي.

المهاجم صاحب الـ22 لعب خلال الموسم الحالي 36 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 3 آخرين.

كما تم استدعاء إيغامان للتواجد في معسكر لمنتخب المغرب لمواجهة النيجر وتنزانيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

رينجرز حمزة إيغامان
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