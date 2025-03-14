قائمة البرتغال - كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز على رأس اختيارات مارتينيز

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال القائمة المستدعاه خلال التوقف الدولي المقبل.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة منافسه الدنمارك مرتين في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويقام دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب.

ويتواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وكذلك جواو فيليكس ورافاييل لياو.

Os 𝗘𝗦𝗖𝗢𝗟𝗛𝗜𝗗𝗢𝗦 para lutar por um lugar na Final Four da Liga das Nações! 📜🏆 #FazHistória pic.twitter.com/IHMcJUqHIm — Portugal (@selecaoportugal) March 14, 2025

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا – خوسي سا – روي سيلفا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – نيلسون سيميدو – نونو مينديز – نونو تافاريس – جونسالو إيناسيو – روبن دياز – أنطونيو سيلفا – ريناتو فيجا

خط الوسط: روبن نيفيز – جواو نيفيز – فيتينيا – برونو فيرنانديز – بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: جواو فيليكس – فرانسيسكو كونسيساو – فرانسيسكو ترينكاو – بيدرو نيتو – جيوفاني جويندا – رافاييل لياو – ديوجو جوتا – جونسالو راموس – كريستيانو رونالدو

ومن المقرر أن يلاقي البرتغال غريمه الدنمارك يوم الخميس المقبل في ملعب الأخير.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 23 مارس في البرتغال.