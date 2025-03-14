قائمة البرتغال - كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز على رأس اختيارات مارتينيز

الجمعة، 14 مارس 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال القائمة المستدعاه خلال التوقف الدولي المقبل.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة منافسه الدنمارك مرتين في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويقام دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب.

أخبار متعلقة:
ذا بيست - تعرف على اختيارات ميسي وقائد البرتغال "ليس رونالدو" رونالدو: حلم البرتغال أصبح حقيقة.. ومونديال السعودية سيكون تاريخيا المغرب وإسبانيا والبرتغال يحصلون على تنظيم كأس العالم 2030.. وأول 3 مباريات في أمريكا الجنوبية تأهلا سويا.. البرتغال تتعادل مع كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

ويتواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وكذلك جواو فيليكس ورافاييل لياو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا – خوسي سا – روي سيلفا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – نيلسون سيميدو – نونو مينديز – نونو تافاريس – جونسالو إيناسيو – روبن دياز – أنطونيو سيلفا – ريناتو فيجا

خط الوسط: روبن نيفيز – جواو نيفيز – فيتينيا – برونو فيرنانديز – بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: جواو فيليكس – فرانسيسكو كونسيساو – فرانسيسكو ترينكاو – بيدرو نيتو – جيوفاني جويندا – رافاييل لياو – ديوجو جوتا – جونسالو راموس – كريستيانو رونالدو

ومن المقرر أن يلاقي البرتغال غريمه الدنمارك يوم الخميس المقبل في ملعب الأخير.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 23 مارس في البرتغال.

كريستيانو رونالدو البرتغال الدنمارك برونو فيرنانديز
نرشح لكم
توتنام وإشبيلية أبرز المهتمين.. رينجرز يحدد مطالبه للتخلي عن حمزة إغمان عادل جوارديولا.. مويس مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي في ذكرى تعيينه مؤتمر سلوت: أريد استمرار فان دايك.. وجونز قد يلعب ظهير أيمن أمام نيوكاسل مؤتمر أنشيلوتي: لا أعرف لماذا نلعب مباراتين في أقل من 72 ساعة.. وهدف التقويم جني المال برونو يكشف تفاصيل اجتماعه مع مانشستر يونايتد لمناقشة مستقبله قائمة إسبانيا - استدعاء أول لـ أسينسيو وغياب جافي عادل رقمي أجويرو وكين.. صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مورينيو: أتمنى أن يكون عدم احتساب 3 ركلات جزاء مجرد صدفة وليس بسبب الماضي
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر ربع نهائي كأس مصر 13 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - الداخلية يطالب بتأجيل مباراة المنصورة لمدة 24 ساعة 56 دقيقة | القسم الثاني
الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر حتى 2027 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول: لاعبو الأهلي غابوا عن المران بعد حصولهم على إذن.. وموعد انضمامهم 2 ساعة | الكرة المصرية
توتنام وإشبيلية أبرز المهتمين.. رينجرز يحدد مطالبه للتخلي عن حمزة إغمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عادل جوارديولا.. مويس مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي في ذكرى تعيينه 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول.. ويخسرها في الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرتغال - كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز على رأس اختيارات مارتينيز 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة