مؤتمر بيسيرو: كنت أتمنى الفوز على الأهلي.. وغياب لاعبين عن مواجهة سموحة

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك غياب ناصر منسي ومحمود جهاد لاعبي الفريق عن مواجهة سموحة في كأس مصر.

ويلتقي الزمالك أمام سموحة في تمام التاسعة والنصف مساء السبت في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس.

وأوضح بيسيرو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نسعى لتحقيق لقب كأس مصر، ونحارب لحصد كافة البطولات التي نشارك فيها".

وكشف المدير الفني للزمالك أن فريقه سيخوض مباراة سموحة بنفس القائمة التي كانت ستخوض مواجهة الأهلي في الدوري.

وتابع بيسيرو :" لا بد وأن نكون في أفضل حالاتنا الفنية، وأن يكون هناك تركيز كامل من الجهاز فني واللاعبين، لاسيما وأن مباريات الكأس بمثابة مباراة الفرصة الواحدة".

وشدد المدير الفني على قوة فريق سموحة وامتلاكه الإمكانيات والقدرات الفنية، مؤكدًا على احترامه الكامل للمنافس قبل مواجهة الغد.

وعن مواجهة الأهلي السابقة في الدوري، رد معلقا: "كنت أتمنى مواجهة الأهلي والفوز عليه داخل الملعب وليس بانسحابه، رغم أن عدم خوض المباراة يمنح اللاعبين فرصة أكبر للراحة في ظل ضغط المباريات".

وأضاف المدير الفني قائلاً:" لا أريد الحديث كثيراً عن انسحاب الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، لدينا ما هو أهم في الوقت الحالي ومواجهة صعبة أمام منافس قوي في كأس مصر، نسعى لتحقيق الفوز فيها والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا:" قد ألجأ في بعض الأوقات للتدوير بين اللاعبين، ولكن هذا لا يعتمد على كون المباراة في بطولة الدوري أو الكأس، لأن هدفي دائماً هو الدفع بأفضل 11 لاعباً من حيث الجاهزية لاسيما وأن الفريق يضم عناصر أكثر بكثير مميزين من الناحية الفنية.