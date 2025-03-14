قائمة سموحة - محمد سالم وأمادي في الهجوم ضد الزمالك
الجمعة، 14 مارس 2025 - 15:14
كتب : هاني العوضي
أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة قائمة الفريق المستدعاه ضد الزمالك.
ويستعد سموحة لمواجهة منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في دور ربع نهائي كأس مصر السبت المقبل.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان – محمد أشرف – حسين تيمور
خط الدفاع: هشام حافظ – عبد الرحمن عامر – شريف رضا – أدهم أحمد – محمد مصطفى – بركات حجاج
خط الوسط: محمود صابر – دوكو دودو – محمد كوني – إسلام عطية – أشرف مجدي – أدهم أحمد – عمرو السيسي – محمد متولي – أبو بكر ليادي – محمد سعيد
خط الهجوم: مصطفى البدري – محمد سالم – صامويل أمادي
وفاز سموحة على غريمه زد في الدور الماضي بهدف دون رد عن طريق محمد سالم.
بينما انتصر الزمالك على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الشوطين الإضافيين.
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