مؤتمر أنشيلوتي: لا أعرف لماذا نلعب مباراتين في أقل من 72 ساعة.. وهدف التقويم جني المال

الجمعة، 14 مارس 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

انتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد اللعب مباراتين في أقل من 72 ساعة، إذ لعب ضد أتليتكو مدريد الأربعاء الماضي ثم سيلاقي فياريال السبت القادم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "فينيسيوس يشعر بالإرهاق، لذلك أعطيته يوما إضافيا للراحة، سيكون جاهزا لمباراة فياريال لا يوجد أي مشاكل".

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وأضاف "لم ألاحظ الضجيج حول مباراة أتليتكو مدريد، بالنسبة لنا المباراة انتهت ونركز على اللقاء القادم".

وأكمل "احتفلنا باستدعاء راؤول أسينسيو للمنتخب، يستحق ذلك بسبب عمله".

وواصل "لا أفهم لماذا نلعب السبت بالرغم من لعبنا يوم الأربعاء الماضي، الحد الأدنى هو 72 ساعة، لكن لا يوجد شيء يمكننا فعله".

وشدد "هدف هذا التقويم؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بالمال وحقوق البث التلفزيوني وليس بتعافي اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "لأول مرة منذ 3 مواسم نصل إلى شهر مارس وننافس على جميع البطولات، في المرة الأولى خسرنا ضد بيلباو في يناير، والمرة الثانية تأخرنا كثيرا في الدوري".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بالتساوي مع برشلونة المتصدر.

ولعب الفريق الكتالوني مباراة أقل بعد تأجيل لقاء أوساسونا بسبب وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي.

بينما يأتي فياريال في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

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