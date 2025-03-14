بيان - الإسماعيلي: الجماهير درع وسيف.. ولا خوف على النادي في ظل دعمكم

الجمعة، 14 مارس 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

جماهير الإسماعيلي

قدم النادي الإسماعيلي الشكر لجماهيره بعد الدعم الكبير الذي لاقاه الفريق في مباراته أمام طلائع الجيش.

وحقق الإسماعيلي الفوز في أول اختبار لـ تامر مصطفى المدير الفني الجديد بالتفوق على طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في ختام الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: خالد النبريص على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وشهدت المباراة حضورا جماهيرا كبيرا لدعم الإسماعيلي.

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وأثنى الإسماعيلي على دعم جماهيره في بيان رسمي: "يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بخالص الشكر والتقدير لجماهيرنا الوفية التي تمثل درع وسيف النادي على مدار تاريخه".

الفوز هو الأول للإسماعيلي خارج الأرض هذا الموسم، إذ سبق وأن حقق الفوز على مودرن سبورت من قبل في المرحلة الأولى لكنها كانت اعتبارية بسبب خطأ مودرن في إشراك 6 لاعبين أجانب.

وأكمل بيان الإسماعيلي: "يؤكد المجلس أنه لا خوف على الإسماعيلي في ظل الدعم الكبير الذي يحصل عليه النادي من أوفى جماهير بالعالم".

كما قدم الإسماعيلي في بيانه الشكر لكل من دعم ترحال جماهير الإسماعيلي إلى القاهرة لدعم الفريق أمام طلائع الجيش.

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وحقق الإسماعيلي الفوز على طلائع الجيش للمرة الأولى منذ 2020، فمنذ ذلك الانتصار خاض الفريقين 10 مباريات انتصر الجيش في 5 وتعادلا في 5.

كما حقق أول فوز له في الدوري بعد 8 مباريات دون انتصار منذ التفوق على سموحة بهدف دون رد سجله النبريص آنذاك.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي لـ 17 نقطة ارتقى بها للمركز السادس في مجموعة تفادي الهبوط بفارق 5 نقاط عن مركزي الهبوط.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة ودون فوز للمباراة الرابعة على التوالي.

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